Oro Paltrinieri nei 1500 sl ai Mondiali in vasca corta

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative: la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne la vince il capitano azzurro Gregorio Paltrinieri. All’Acquatic Centre Albert Park il carpigiano conduce la gara dall’inizio alla fine e si impone nei 1500 stile libero conquistando un fantastico bis iridato dopo il successo ottenuto quest’estate in vasca lunga a Budapest. Paltrinieri è anche il primo nuotatore di sempre a vincere per due volte l’oro in vasca corta (l’altro successo nel 2014 a Doha) nella più lunga gara in piscina. Per SuperGreg il titolo arriva con il crono di 14’16″88. Medaglia d’argento per il francese Damien Joly (14’19″62), bronzo per il norvegese Henrik Christiansen (14’24″08).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).