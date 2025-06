Padel, al Fip Silver Palermo arrivano azzurre di Europei e Mondiali

Roma, 26 giu. (askanews) – È tutto pronto al Country Time Club di Mondello per le fasi decisive del Fip Silver Mediolanum Padel Cup, torneo internazionale del circuito della Federazione Internazionale Padel. Tra le protagoniste più attese del main draw femminile – al via venerdì 27 giugno – ci saranno molte delle atlete che hanno vestito la maglia azzurra negli ultimi Europei e Mondiali, a partire da Giorgia Marchetti, numero 1 del ranking italiano FITP e 42 al mondo, oro ai Giochi Europei 2023, argento agli Europei di Cagliari e bronzo ai Mondiali di Doha 2024.

Marchetti, vincitrice della prima edizione della Mediolanum Padel Cup a Roma, torna in campo da testa di serie numero 1 insieme alla spagnola Barbara Las Heras, con cui ha conquistato – ricorda una nota – il FIP Silver di Perugia meno di un mese fa. All’esordio affronteranno le spagnole Clara Miret e Ainoha Navarro, con un possibile incrocio ai quarti contro Giulia Dal Pozzo, giovane italo-sammarinese in grande crescita (n. 94 FIP, quinta in Italia), reduce dalla storica partecipazione al Major Premier Padel di Roma accanto a Sara Errani e fresca vincitrice del FIP Bronze di Norvegia.

Nel tabellone figurano anche Giulia Sussarello ed Emily Stellato, vicecampionesse europee e bronzo mondiale, coppia numero 4 del seeding, al debutto contro le spagnole Mayoral/Gamez. Per Sussarello, il torneo rappresenta una nuova tappa dopo i successi ottenuti nelle precedenti edizioni a Como e Roma. Tra le giovani italiane da seguire anche Marianela Montesi e Caterina Baldi, entrambe vicine alla top 100 mondiale.

E’ partito intanto il main draw maschile, con i primi match e il debutto della coppia favorita composta da Maxi Sanchez e Alex Ruiz, protagonisti del circuito Premier Padel. In campo anche la coppia tutta italiana formata da Flavio Abbate, talento siciliano classe 2003, e Marco Cassetta, vicecampione europeo e detentore del record di 12 titoli nel Cupra FIP Tour. I due potrebbero incontrare proprio Sanchez-Ruiz nei quarti di finale, in uno dei match più attesi della settimana.