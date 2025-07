Padel: al FIP Silver Treviso, Sinicropi-Graziotti agli ottavi

Roma, 4 lug. (askanews) – Un remake dei quarti di finale degli Europei 2024 e un possibile “trailer” della prossima edizione continentale. Al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso – torneo della Federazione Internazionale Padel in corso al Padel Club X4 di Villorba – la sfida tra Italia e Svezia, si legge in una nota, ha premiato ancora una volta gli azzurri Riccardo Sinicropi e Giulio Graziotti, protagonisti di un match di altissimo livello chiuso al tie-break del terzo set dopo tre ore di gioco. Opposti ai due italiani, Daniel Appelgren e il giovane talento Douglas Rutgersson, esponenti di una delle scuole europee più in crescita. La partita si è chiusa con il punteggio di 6-5 5-7 7-6, con Sinicropi e Graziotti che passano agli ottavi dove affronteranno la coppia spagnola Arnaldos Serrano-Gonzalez, testa di serie numero 6. In evidenza anche altri componenti del gruppo vicecampione d’Europa, con Lorenzo Di Giovanni in campo al fianco di Simone Iacovino. Passa il turno pure Alessandro Tinti (campione italiano 2019 e argento europeo 2021) insieme a Federico Galli.

Nel tabellone femminile, in attesa dell’esordio delle big previsto domani, arrivano le prime conferme italiane. Clarissa Aima insieme a Giorgia Rosi ha superato senza difficoltà la spagnola Silvan e la venezuelana Palma (6-3 6-2). Successo anche per la sedicenne Matilde Minelli, già bronzo mondiale juniores e argento europeo Under 18, che in coppia con Patricia Roman ha battuto Anna Peres e la padovana Beatrice Varini in tre set (6-4 3-6 6-1). Minelli e Roman torneranno in campo domani contro Carlotta Casali e la spagnola Gallardo, tra le favorite del torneo. Chiara Pappacena e Martina Parmigiani affronteranno la statunitense Dubins e la portoghese Fernandes. Giorgia Marchetti (in coppia con la spagnola Merino) troverà Aurora Tasca e Giulia Bortolin. Nella parte bassa del tabellone occhi puntati su Giulia Dal Pozzo – vincitrice la scorsa settimana a Palermo – e Xenia Clasca: in caso di successo potrebbero incontrare le teste di serie numero 2, la spagnola Arruabarrena e l’argentina Bidahorria. Le numero uno del seeding, le spagnole Guinart-Iglesias, semifinaliste nel Major di Roma di giugno, affronteranno Letizia Dell’Agnese e Silvia Trassinelli.