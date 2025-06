Padel, Errani dal Roland Garros al Major di Roma: “Non vedo l’ora”

Roma, 8 giu. (askanews) – Meno di un mese dopo gli Internazionali di tennis, il Foro Italico torna protagonista con il BNL Italy Major Premier Padel, secondo Major stagionale dopo Doha. E alle stelle della ‘pala’ – ricorda una nota – si aggiungerà la due volte campionessa in doppio al Roland Garros Sara Errani, wild card per il main draw femminile. Dopo aver trionfato proprio stamattina in coppia con Jasmine Paolini e aver fatto lo stesso nel misto con Andrea Vavassori, Errani – campionessa anche al Foro Italico con Paolini – giocherà a Roma in coppia con Giulia Dal Pozzo. “Dopo aver conquistato due titoli Slam a Parigi non vedo l’ora di arrivare a Roma, dove proveremo a conquistarne un altro, questa volta nel padel – le sue parole -. Stasera ho il volo e inizierò subito ad allenarmi, cercando di recuperare al meglio le energie”. Le azzurre debutteranno contro Bellver/Rodriguez, con le ex n.1 Sainz e Llaguno potenziali avversarie al secondo turno.

Nel tabellone maschile, al via 48 coppie: Coello/Tapia (n.1) attendono Leygue/Moya o i fratelli Deus; i campioni in carica Chingotto/Galan se la vedranno con i vincitori di Valdes/Collado e una coppia proveniente dalle qualificazioni. Possibile derby italiano tra Cremona/Graziotti e Iacovino/Di Giovanni.

Tra le donne saranno 40 le coppie in gara. Sanchez/Josemaria guidano il seeding e puntano al bis romano dopo il titolo a Buenos Aires. Nella parte bassa, Triay – vincitrice nel 2023 – forma la testa di serie n.2 con Brea. Tra i primi turni, un derby azzurro: Casali/Gallardo contro Marchetti/Las Heras.