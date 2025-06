Padel,a Palermo Fip Silver parla azzurro: avanti Stellato-Sussarello

Roma, 27 giu. (askanews) – Giornata di successi azzurri al Fip Silver Mediolanum Padel Cup Palermo in corso al Country Time Club di Mondello, dove sono andati in scena gli ottavi di finale del torneo femminile e maschile. Tra le più attese, la coppia composta da Emily Stellato e Giulia Sussarello, vicecampionesse europee e bronzo mondiale nel 2024, che hanno superato senza problemi le spagnole Mayoral/Gamez con un netto 6-2 6-0. Domani – ricorda una nota – Stellato e Sussarello troveranno nei quarti Alegre/Esteban. Buona la prima anche per Giulia Dal Pozzo, giovane italo-sammarinese reduce dal Major Premier Padel di Roma giocato al fianco di Sara Errani. Insieme alla spagnola Anna Ortiz, Dal Pozzo ha vinto 6-4 6-3 contro le francesi Sireix/Ligi.

Tra gli uomini avanza il blocco azzurro con Facundo Dominguez, argento europeo lo scorso anno, che con Alvaro Melendez ha travolto Mazzeo/Martinez 6-4 6-0. Prosegue il cammino anche per Marco Cassetta – argento agli Europei dello scorso anno – e Flavio Abbate, che si sono imposti nettamente su Beneyto/Cuevas (6-3 6-1). Per l’atleta di Torino e il “Coello siciliano” arriva ora l’attesissima sfida con i numeri uno del seeding, i top player Alex Ruiz e Maxi Sanchez.

Il padel in Sicilia si conferma intanto in crescita esponenziale Secondo i dati diffusi dalla Federazione Internazionale Padel (Fip) la regione è terza per numero di campi (872) e club (337), superata solo da Lazio e Lombardia. Rispetto a tre anni fa l’incremento è del +42 per cento per i campi e del +41 per cento per le strutture, con una presenza diffusa in 127 comuni, pari al 32 per cento del totale dei comuni siciliani.