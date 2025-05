Palermo, Palazzo Normanni:striscione “Stop genocidio” Controcorrente

Roma, 28 mag. (askanews) – Sulla facciata di Palazzo dei Normanni a Palermo, sede dell’Assemblea regionale siciliana, è stato esposto questa mattina dal deputato regionale e fondatore di Controcorrente Ismaele La Vardera uno striscione con la scritta “Stop Genocide”. È quanto si legge in una nota.

“Un atto dovuto che vuole essere un messaggio di pace – dice La Vardera – sono stanco di vedere il parlamento più antico del mondo non esprimersi in nessun modo su temi come quello della guerra. Un messaggio che purtroppo è durato solo dieci minuti, poiché i messi parlamentari hanno chiesto di toglierlo, ma era fondamentale per noi lanciare un segnale al mondo che andasse oltre la politica ma che parlasse di pace. Al di là degli steccati e dei campanilismi, prima di tutto viene la vita e non possiamo rimanere inermi davanti a vite umane spezzate. Mi auguro che il presidente dell’Ars, mi autorizzi ufficialmente l’esposizione di questo manifesto pro-vita perché in casi come questi, messaggi e simboli sono importanti”.