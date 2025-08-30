X
Palestina, Tajani: condanna per ogni ipotesi annessione israeliana

| 30 Agosto 2025 18:03 | 0 commenti

Askanews
Roma, 30 ago. (askanews) – Condanna per ogni piano di occupazione e annessione israeliana dei territori palestinesi è stata espressa oggi su X dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato a Copenaghen per una riunione informale dei ministri degli Esteri Ue.

“Su Gaza, ho ribadito l’impegno per cessate il fuoco, liberazione degli ostaggi e pieno accesso umanitario. Condanniamo il nuovo piano di insediamenti in Cisgiordania e ogni ipotesi di occupazione o annessione, che minano la soluzione a due Stati”, ha scritto Tajani.

“Lunedì – ha segnalato – incontrerò a Roma la ministra degli Esteri della Palestina Aghabekian: sarà un’occasione per confermare il nostro sostegno all’Autorità Nazionale Palestinese e ribadire l’impegno per rilanciare il dialogo tra le parti”.

468

