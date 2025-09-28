X
<
>

Pallavolo, Italia-Bulgaria 3-1: gli azzurri campioni del mondo

| 28 Settembre 2025 14:48 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 28 set. (askanews) – L’Italia batte la Bulgaria ed è campione del mondo! Vittoria netta dei ragazzi di De Giorgi che vincono 3-1 la finale con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Percorso straordinario degli azzurri che, dopo aver chiuso al secondo posto ai gironi (in cui è arrivata l’unica sconfitta, quella contro il Belgio per 3-2), nella fase a eliminazione diretta sono saliti sempre più di livello, battendo nell’ordine Argentina, Belgio e Polonia sempre per 3-0. Per l’Italia arriva il 5° Mondiale della storia, il secondo consecutivo dopo quello vinto nel 2022. Anno magico per la pallavolo italiana che dopo la vittoria dell’oro nel femminile, conquista il Mondiale anche nel maschile.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA