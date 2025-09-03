Pallavolo, Italia- Polonia 3-0: azzurre in semifinale ai mondiali

Roma, 3 set. (askanews) – Non si ferma il cammino dell’Italia nei Campionati del Mondo in Thailandia. Dopo aver eliminato negli ottavi di finale la Germania con un perentorio 3-0, le azzurre hanno superato anche la Polonia 3-0 (25-17; 25-21; 25-18) nei quarti guadagnandosi un posto tra le migliori quattro del tabellone iridato. Ennesima prova solida e concreta di capitan Danesi e compagne che hanno battuto per la terza volta consecutiva la Polonia del CT italiano Stefano Lavarini in un match da dentro o fuori (dopo le due semifinali di VNL 2024 e 2025). Le azzurre torneranno in campo il 6 settembre (orario ancora da definire) contro la vincente del quarto Brasile-Francia (in programma domani 4 settembre alle ore 12 italiane). Nell’altro quarto di finale di giornata il Giappone ha superato al tiebreak l’Olanda diventando la prima semifinalista di questi Mondiali. Le nipponiche incroceranno la vincente di Turchia-USA (domani alle 20:30). (Foto Federvolley)