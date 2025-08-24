X
<
>

Pallavolo L’Italia batte Cuba 3-0 ed è agli ottavi ai Mondiali

| 24 Agosto 2025 14:37 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 24 ago. (askanews) – Partita perfetta della Nazionale italiana femminile di Julio Velasco che batte con un netto 3-0 Cuba: 25-9, 25-8, 25-16 i parziali in poco più di un’ora di gioco. Con questo successo arriva al 31^ vittoria consecutiva per le ragazze di Velasco, che conquistano l’accesso agli ottavi di finale e si giocheranno il primo posto nel girone nella giornata di martedì 26 contro il Belgio (in campo alle ore 12). La migliore realizzatrice del match è stata Paola Egonu, autrice di 12 punti. (Foto Federvolley)

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA