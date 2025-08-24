Pallavolo, Velasco: “Pronti per entrare nel vivo del mondiale”

Roma, 24 ago. (askanews) – “Mi piace sottolineare che, nonostante fossimo consapevoli del fatto che Cuba non fosse una squadra molto forte, le ragazze abbiano giocato con una determinazione straordinaria”. Così Julio Velasco dopo il netto successo contro Cuba che spalanca le porte degli ottavi di finale dei mondiali femminili di pallavolo. “Credo – continua il ct – che questo sia molto importante per consentirci di arrivare agli ottavi di finale con la capacità di stare sul pezzo anche in un match da dentro o fuori. Poi nel terzo set quando ho apportato dei cambi le ragazze hanno avuto bisogno di qualche momento di assestamento perché non è mai facile subentrare quando la squadra iniziale fa così bene. Però si sono subito sistemate in campo chiudendo il set a 16 e dimostrando di essere sul pezzo.