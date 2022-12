Pancalli “2022 straordinario, Cip in top ten comitati paralimpici”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in chiusura di un anno straordinario, sull’onda di Tokyo passando da Pechino, e le varie rassegne continentali. Anche noi come i fratelli olimpici siamo nella top ten dei comitati paralimpici nel mondo”. Lo ha detto il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, in occasione di un incontro con la stampa. “Siamo riusciti a mettere su un campus e coinvolgere le famiglie, a organizzare il Festival della cultura Paralimpica a Milano. C’è stato l’arruolamento dei nostri atleti nei gruppi sportivi della difesa. Guardiamo anche a Milano-Cortina che praticamente è domani e questo mi preoccupa un pò”, ha aggiunto ancora il numero del Cip in merito all’accessibilità per i Giochi olimpici e paralimpici invernali.

“Il lavoro sul campus paralimpico mi inorgoglisce. E’ molto complesso lavorare con bambini – ha detto ancora Pancalli – Magari un domani qualcuno di loro diventerà un campione, ma mai abbassare la guardia e mai allentare l’azione del comitato paralimpico. C’è un lavoro che parte dalle famiglie e che vale più delle medaglie paralimpiche – ha concluso – Nel futuro ci proiettiamo con perseveranza e determinazione per tentare di tenere insieme mondi diversi e non sederci sugli allori”.

– foto Image –

