Panetta: Italia investa su persone, tecnologie e produttività

Roma, 28 ott. (askanews) – “L’Italia ha dimostrato di sapere affrontare le difficoltà economiche e di sapersi rinnovare. Dobbiamo valorizzare questa forza, investendo nel capitale umano e tecnologico, sostenendo la produttività e la competitività, rafforzando la fiducia dei cittadini e dei mercati. La solidità del sistema produttivo e la transizione verso un’economia sempre più digitale offrono le basi per farlo”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta nel suo intervento alla Giornata mondiale del risparmio, a Roma.

“C’è un filo che lega le riflessioni di oggi: l’innovazione. E’ la chiave per generare prosperità e per avviare un sentiero di crescita più elevata, stabile e inclusiva. Non sorprende che proprio il nesso tra progresso tecnologico e sviluppo economico abbia ispirato l’assegnazione dell’ultimo premio Nobel per l’economia a tre studiosi di questo tema cruciale”. Secondo Panetta “dobbiamo essere aperti alle nuove idee e al cambiamento, ma anche consapevoli della necessità di definire regole che ne contengano i rischi e gli effetti indesiderati”.

“È questo il delicato equilibrio che la Banca d’Italia persegue nel promuovere la stabilità monetaria e finanziaria – ha concluso il governatore – l’innovazione nei pagamenti, la cultura finanziaria e la tutela del risparmio: principi che costituiscono la base della fiducia nella nostra moneta e della prosperità del Paese”.