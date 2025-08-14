Paolini ai quarti a Cincinnati, ora la sfida contro Gauff

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – La terza volta è quella buona. Jasmine Paolini batte Barbora Krejcikova e accede ai quarti del “Cincinnati Open”, Wta 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di montepremi di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio. La 29enne di Bagni di Lucca, numero 9 del ranking e 7 del seeding, riesce a imporsi per 6-1 6-2, in un’ora e 11 minuti di gioco, sulla tennista ceca, scesa al numero 80 Wta ma arrivata fino alla seconda piazza mondiale nel 2022 e vincitrice di due trofei Slam in singolare. E’ la prima vittoria per la tennista toscana contro la Krejcikova: la 29enne di Brno si era infatti aggiudicata entrambe le sfide precedenti con l’azzurra, la prima – piuttosto datata – disputata al primo turno delle qualificazioni sul cemento dell’Australian Open 2018, l’altra in finale sull’erba di Wimbledon lo scorso anno. “Non credo che lei fosse al 100% ma è una giocatrice incredibile, difficile da affrontare – commenta l’azzurra – Ha un enorme talento, può mettere la palla dovunque desideri. Però sono soddisfatta per essere rimasta lì mentalmente fino all’ultimo, non era facile, credo di aver giocato un grande match”. Il prossimo ostacolo sulla strada della Paolini è Coco Gauff, numero 2 del mondo e del tabellone, che ha stoppato per 6-2 6-4 la corsa di Lucia Bronzetti. Perfetta parità (2-2) negli scontri diretti fra la toscana e la statunitense, con la Paolini che si è aggiudicata l’ultimo match, la finale degli Internazionali d’Italia lo scorso maggio. Di contro la Gauff ha sconfitto l’azzurra nei due confronti sul veloce, uno dei quali proprio nei quarti di Cincinnati due anni fa. “Non so come farò a batterla, giocare qua è difficile, è diverso, è molto veloce – ammette la Paolini – Lei è una grande giocatrice, ha una grande personalità. Cercherò di fare una bella partita di qualità e vedremo. E’ sempre un piacere giocare contro una campionessa come Coco”.

– foto Ipa Agency –

