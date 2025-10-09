Paolini ai quarti a Wuhan, Tauson si ritira nel corso del 3° set

WUHAN (CINA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. L’azzurra, numero 8 del ranking e settima testa di serie, supera il turno in dopo il ritiro della danese Clara Tauson (12 Wta e 10^ del seeding), costretta a lasciare il campo nel quarto game del terzo set sul 3-1 per l’italiana.

Il primo set se lo era aggiudicato la danese con il punteggio di 3-6, nel secondo Paolini ha chiuso sul 6-1, poi il ritiro sul 3-1 di Clara Tauson. L’italiana affronterà ai quarti la vincente del match tra la svizzera Belinda Bencic, numero Wta e 13esima testa di serie, e la polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo e del tabellone.

“Mi dispiace molto per Clara, stava giocando un bel match ma stava faticando davvero tanto. Spero possa recuperare velocemente”. In queste parole, riportate da Supertennis, tutta la sportività di Jasmine Paolini, che intanto si garantisce almeno per un altro giorno, secondo la classifica aggiornata in tempo reale, di tener dietro Elena Rybakina nella Race che definirà le qualificate per le Wta Finals di Riyadh. “Io cercavo di restare in partita punto dopo punto perché lei riusciva a tirare vincenti da ogni posizione e io ho cercato solo di restare nel match il più a lungo possibile” ha aggiunto Paolini, che ha firmato l’ottava vittoria in singolare in Cina quest’anno, comprese le Finals di Billie Jean King Cup: nessuna ha fatto meglio. Ora tornerà in campo in doppio con Sara Errani. “Spero che i tifosi che c’erano vengano ora a vederci giocare anche con Sara, in doppio mi sto divertendo molto” ha concluso l’azzurra.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).