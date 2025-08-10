Paolini al 3° turno a Cincinnati, Darderi si ritira contro Comesana

ROMA (ITALPRESS) – Debutto positivo per Jasmine Paolini nel “Cincinnati Open”, il Wta 1000 (combined con un Atp Masters 1000) in sena sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. La tennista italiana, numero 9 del mondo e settima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto nei trentaduesimi di finale la greca Maria Sakkari, 65 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (2) 7-6 (5).

Ai sedicesimi l’azzurra sfiderà la statunitense Ashlyn Krueger, numero 26 del tabellone, oggi vincitrice contro la lettone Anastasija Sevastova per 6-4 0-6 6-3.

DARDERI COSTRETTO AL RITIRO

Debutto amaro per Luciano Darderi nel “Cincinnati Open”, l’Atp Masters 1000 (combined con il Wta 1000) in corso sempre sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. Il tennista italo-argentino, numero 34 del mondo e 29esima forza del seeding, dopo il bye del primo turno, si è arreso nei trentaduesimi di finale. Darderi è stato costretto al ritiro, per un problema alla schiena, nel match contro Francisco Comesana, 71 del ranking internazionale, sul punteggio di 6-4 3-1 in favore dell’argentino.

