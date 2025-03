Città del Vaticano, 2 mar. (askanews) – “Non ci sono delle conseguenze dirette dalla crisi di venerdì scorso. Non c’è una leucocitosi in corso”. Lo riferiscono fonti vaticane, in merito alle 24-48 ore che dovevano decorrere dopo la crisi del broncospasmo per valutare eventuali coinvolgimenti e infezioni su altri organi.