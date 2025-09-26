X
Papa Leone XIV riceve in udienza privata John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo

| 27 Settembre 2025 01:01 | 0 commenti

Papa Leone XIV riceve in udienza privata John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo

ROMA (ITALPRESS) – Il Papa ha incontrato oggi John Elkann e sua moglie Lavinia Borromeo in occasione di un’udienza privata presso il Palazzo Apostolico. Si tratta del primo incontro tra Papa Leone XIV e il presidente di Ferrari e Stellantis e della Fondazione Agnelli e Ceo di Exor. L’incontro è stata occasione di reciproca conoscenza, e di condivisione e confronto su tematiche di interesse per il Santo Padre.

-Foto Vatican Media-
(ITALPRESS).

