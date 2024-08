Paralimpiadi, Boggioni si ripete in vasca: bronzo nei 100 sl

Roma, 30 ago. (askanews) – Arriva dal nuoto la prima medaglia, per l’Italia, della seconda giornata di gare dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Alla Defense Arena, la 26enne nuotatrice lombarda centra la doppietta e, dopo il bronzo di ieri nei 200, conquista il terzo posto nei 100 stile libero S5, ripetendo così il doppio bronzo di Tokyo. Nella gara dei 100 stesso podio di ieri nei 200. Boggioni ha terminato la sua gara in 1:21.74, oro alla britannica Tully Kearney (1:15.10), argento per l’ucraina Irina Poida (1:17.37). (Foto sito web Comitato Italiano paralimpico)

“Per questa medaglia ho cercato di dare tutta me stessa, cercando di rimontare nella seconda vasca. C’era anche un pochino di rabbia per la gara di ieri, perché anche se sono felicissima per il bronzo è mancato qualche metro per mettere la mano davanti alle avversarie. È sempre bello gareggiare qui, davanti a così tante persone. Anche se le due medaglie finora conquistate sono le stesse di Tokyo, sono felice perchè è difficile riconfermarsi, e il contesto, le avversarie, i tempi, sono tutti diversi. Questo sottolinea anche il percorso di crescita e il lavoro che c’è stato per arrivare qui. Tokyo mi ha lasciato tanta fame agonistica, sono stati tre anni molto intensi, nei quali non abbiamo lasciato nulla al caso. E finora sono abbastanza contenta, mancano ancora tante gare”, ha dichiarato l’azzurra, che ha vinto la prima medaglia italiana di giornata, la decima complessiva.