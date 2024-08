Parigi 2024, Errani-Paolini: “Una medaglia pazzesca”

Roma, 4 ago. (askanews) – Una medaglia d’oro “pazzesca, pazzesca!”. Nelle prime parole di Sara Errani c’è tutta la gioia per il successo nel doppio femminile ai Giochi olimpici di Parigi 2024. “Abbiamo – aggiunge Errani – cominciato malissimo, è stata dura, ma ci siamo riprese subito e ora siamo troppo felici”. Anche per Paolini “è stato difficilissimo. Sono entrata molto tesa, poi però la tensione è andata via. E’ un’emozione unica”.