Parigi 2024, Macchi d’argento: decide l’ultima stoccata

Roma, 29 lug. (askanews) – È d’argento la medaglia di Filippo Macchi. Il pisano ha perso in finale contro l’atleta di Hong Kong Cheung Ka Long, al secondo titolo olimpico consecutivo. Un risultato discusso perché sul 14-14 ci sono state due stoccate di fila riviste al video: in entrambi i casi i giudici non hanno deciso, tra le polemiche del CT azzurro Stefano Cerioni. Poi una terza stoccata contesa e rivista, stavolta assegnata a Cheung. Non mancano, però, le polemiche in pedana