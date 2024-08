Parigi 2024, Malagò: pressioni non hanno fatto bene a Carini

Parigi, 6 ago. (askanews) – “La Iba ha strumentalizzato la vicenda Carini, diciamo, una palese situazione di conflitto con il CIO e ovviamente io sto al 100% della parte del CIO per quello che sono stati i trascorsi dalla Federazione Internazionale e non mi è sembrato una bella cosa che abbiano proposto un premio alla Carini, non l’ho capito neanche”. Lo ha detto a Casa Italia il presidente del CONI Giovanni Malagò a proposito della vicenda delle due pugilatrici.

“Sicuramente – ha aggiunto Malagò a proposito di Carini – nei giorni precedenti alla gara tutta una serie di pressioni non le hanno fatto bene”.