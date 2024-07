Parigi 2024, Salvini: poco olimpico uomo che combatte contro donna

Roma, 31 lug. (askanews) – “Abbiamo chiesto” come Lega “una informativa al ministro dello Sport, che un uomo combatta contro una donna mi sembra poco olimpico. Questo la prende a pugni, a botte, non giocano a scacchi…”. Lo ha detto il vice premier della Lega, Matteo Salvini, rispondendo in transatlantico a Montecitorio a chi gli chiede dell’incontro di domani alle Olimpiadi tra la pugile italiana Carini e l’atleta algerino transgender Khelif.