Parigi 2024, Tamberi eliminato dalla finale olimpica

Parigi, 10 ago. (askanews) – Dopo una giornata frenetica e difficilein seguito a una nuova colica renale, Gianmarco Tamberi è stato eliminato dalla finale del salto in alto. L’azzurro, dopo avere saltato 2.22 al terzo tentativo ha commesso tre errori a 2.27, abdicando così ufficialmente dal titolo olimpico vinto a Tokyo. Applausi comunque per lui dallo Stade de France per avere voluto onorare comunque la finale dei Giochi, nonostante l’evidente sofferenza e le precarie condizioni di salute.