Passante Bologna, de Pascale: governo scelga se abbandonare la città

Bologna, 27 mag. (askanews) – “Il governo deve scegliere se realizzare quest’opera o abbandonare Bologna. Queste sono le due ipotesi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell’assemblea di Confindustria a Bologna, intervenendo sul dibattito relativo al Passante di Bologna.De Pascale ha definito “indecoroso, veramente indecoroso” il livello del dibattito attuale: “Qui tra un po’ qualcuno prevederà un passante aereo… C’è un progetto che è stato approvato, che è pronto per essere cantierato e l’alternativa è realizzarlo o abbandonare Bologna”.Il governatore ha accusato chi propone soluzioni alternative di voler penalizzare l’Emilia-Romagna: “Tutte le altre ipotesi, quelle più realistiche e quelle nell’ambito della fantapolitica sono tutte scuse per definanziare l’Emilia-Romagna e magari spostare le risorse sulla Liguria”.”Diciamocelo in maniera chiara – ha proseguito de Pascale – tutto questo dibattito significa abbandonare l’Emilia-Romagna per spostare in Liguria. Adesso a Genova ha vinto il centrosinistra, quindi probabilmente il tema sarà più equilibrato da un punto di vista politico, però non è accettabile”. Il presidente ha concluso ribadendo l’urgenza dell’intervento: “Le alternative credibili parlano di quattro decenni per risolvere il tema e questo non è accettabile. Ci si deve assumere la responsabilità di dire che si vuole abbandonare il nodo di Bologna”.