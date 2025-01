Pattini elettrici, proiettori pieghevoli: le curiosità al Ces Unveiled

Las Vegas (Nevada), 7 gen. (askanews) – Dai pattini elettrici al proiettore ultraportatile pieghevole, ogni genere di robot, finestre digitali e dispositivi per controllare la salute fisica e mentale. Al Ces Unveiled è andato in scena in anteprima il meglio delle innovazioni presenti al Ces, il grande evento dedicato alla tecnologia di consumo organizzato da Cta e in scena dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas. Tante le curiosità:Ci sono i rollerblades elettrici di Atmos Gear con controllo remoto, da usare anche in versione manuale. La sedia per massaggi “Bodyfriend” che unisce ai movimenti classici delle poltrone di questo genere anche il movimento indipendente di braccia e gambe. Tanto video, come gli ologrammi in tempo reale con Holobox di Holoconnects, pensati per la assistenza sanitaria, l’accoglienza, la pubblicità.Dalle proiezioni a grandezza reale allo schermo che sta nel palmo di una mano con il proiettore pieghevole ultra portatile Aurzen. Il controller di Serafim invece trasforma il cellulare in un dispositivo per gaming, da cui poter accedere ai giochi preferiti di tutte le altre piattaforme, a partire da Playstation o X-box.Innovazioni per la salute, quella fisica con Omnia di Whithings, un hub in grado di raccogliere dati sulla salute da diversi dispositivi e quella mentale con Nutrix che analizza il livello di stress dalla saliva.Poi robot per ogni utilità: Looi, che trasforma lo smartphone in un piccolo robot che funziona tramite Chatgpt, peluche che sorridono alle carezze (Ropet Ai) e quelli pensati per uso industriale come ARII di Scanbotics, robot autonomo per sopralluoghi. E ancora finestre digitali con LiquidView, per guardare qualsiasi panorama settato in tempo reale. Di sottofondo il suono della chitarra smart senza corde di Liberlive che con i sensori replica l’esperienza tattile dello strumento per dare anche ai non musicisti l’emozione di suonare la loro canzone preferita.Servizio di Lucilla Nuzzo