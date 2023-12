Patto stabilità, Schlein: l’Italia subisce l’accordo Parigi-Berlino

Roma, 20 dic. (askanews) – “Il governo rischia di far tornare paese alla rigida austerità dei parametri quantitativi. Germania e Francia si sono accordate e l’Italia prende atto a testa bassa. Tragicamente è così che sta andando”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa. “L’esecutivo è stato lì a guardare mentre si approvava un compromesso dannoso per l’Italia”.

Ha concluso la Schlein: “Vedremo, ora la trattativa riparte. Ma in questi negoziati qui quando ti svegli troppo tardi…”