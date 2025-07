Pd, Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia dal 2 al 14 settembre

Roma, 23 lug. (askanews) – “La Festa nazionale dell’Unità si svolgerà quest’anno dal 2 al 14 settembre all’Iren Green Park di Reggio Emilia. La Festa nazionale dell’Unità è per noi un appuntamento di grande importanza e rappresenta l’occasione di dibattito e confronto sulle principali questioni che riguardano il presente e il futuro dell’Italia. Quest’anno inoltre coincide con l’80°anniversario della prima Festa dell’Unità che si tenne proprio il 2 settembre del 1945. Anniversario al quale saranno dedicati anche momenti di approfondimento e di celebrazione di un pezzo di storia del nostro Paese”. Lo riferisce in una nota Igor Taruffi, responsabile nazionale Organizzazione del Pd.

“La Festa nazionale – prosegue – si aggiunge alle oltre 450 Feste dell’Unità che si organizzano in giro per l’Italia. Tra cui anche quella di Fiesole che, al contrario di quanto uscito su alcuni organi di stampa, è in corso di svolgimento e si protrarrà fino al 27 luglio. Le Feste rappresentano un preziosissimo presidio di democrazia e socialità e sono rese possibili grazie all’impegno e alla dedizione di migliaia di volontari e volontarie che vogliamo ringraziare davvero di cuore. Aspettiamo quindi tutte e tutti a Reggio Emilia”.