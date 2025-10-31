X
Pd, Schlein: articolo Foglio su Prodi destituito di fondamento

Roma, 31 ott. (askanews) – “L’articolo de Il Foglio che ipotizza una candidatura di Romano Prodi nelle liste del Pd alle elezioni europee del 2024 è totalmente destituito di fondamento. Quasi banale ma evidentemente utile specificare che tra me e lui non ci sono mai state interlocuzioni rispetto al tema oggetto dell’articolo”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Sono vicina al Professore – aggiunge – per la strumentalizzazione delle sue vicende personali e private e rispedisco al mittente ogni tentativo di mettere me o il Pd in contrapposizione con un punto di riferimento del centrosinistra italiano quale è il Professor Prodi”.

