Periodici San Paolo: da oggi online Il Viandante della Speranza

Roma, 7 mar. (askanews) – La speranza, virtù teologale per i cristiani, è anche atteggiamento umano sempre più raro e prezioso per affrontare questo nostro tempo che altrimenti sembra segnato solo da passioni tristi e rassegnazione. Cercare i segni di speranza tra le pieghe delle storie della gente è ciò che si propone Il viandante della speranza, un podcast di Credere – testata del Gruppo Editoriale San Paolo – che debutta con la prima puntata, oggi lunedì 10 marzo. Un’iniziativa che si inserisce nel solco dei progetti multimediali che il Gruppo San Paolo ha avviato per accompagnare credenti e non credenti nel difficile cammino della speranza.”In occasione del Giubileo 2025 – spiega don Vicenzo Vitale, direttore del settimanale e da poco nuovo direttore editoriale del Gruppo San Paolo – abbiamo pensato che il modo migliore per testimoniare la forza della Speranza, fosse proporre la vicenda di personalità che hanno saputo trasformare in bene anche situazioni difficili e che aiutano a guardare a questo tempo presente attraverso le lenti “della più piccola delle virtù””. Si parte con la storia di Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi, che ha intrapreso un doloro percorso di perdono degli assassini di suo marito e lo ha reso pubblico, fino a farne una straordinaria testimonianza civile.