Petrolio prosegue rialzi, Brent fa capolino sopra 80 dollari

Roma, 20 dic. (askanews) – I prezzi del petrolio continuano a salire e nel corso della seduta il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord ha mostrato una “incursione” sopra la soglia psicologica degli 80 dollari, con un picco a 80,60. Successivamente rintraccia in parte e in serata si attesta in rialzo di uno 0,33% a 79,49 dollari.

Le quotazioni dell’oro nero hanno imboccato risalite a partire dalla scorsa settimana, specularmente ai cali del dollaro dopo che il direttorio della Federal Reserve ha alimentatole attese di tagli dei tassi il prossimo anno. Più di recente queste spinte rialziste si sono rafforzate a seguito dei timori sul traffico merci dal canale di Suez, a causa degli attacchi a diverse imbarcazioni da parte di guerriglieri dello Yemen Houthi.

In serata il West Texas Intermediate risulta a sua volta in rialzo di uno 0,15% al 74,05 dollari.