Piaggio presenta edizione speciale Vespa Primavera Batik

MILANO (ITALPRESS) – Le forme senza tempo di Vespa Primavera si uniscono ai temi e alle trame del Batik, il tradizionale tessuto indonesiano, ottenuto con procedimenti esclusivi di preziosa manifattura e riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Ancora oggi il Batik è un elemento fondamentale della cultura indonesiana ed è quotidianamente indossato, non solo per eventi formali. Il Batik ha raggiunto l’Europa nel XIX secolo diventando un ponte tra la cultura orientale e quella occidentale, le sue trame elegantemente esotiche hanno contaminato stili fondamentali come l’Art Nouveau e, ai giorni nostri, il mondo dell’alta moda. Vespa Primavera Batik riprende valori universali di questa filosofia per creare una edizione speciale che è un inno alla vita e alla gioia, al viaggio e alla scoperta. La sua colorazione di base, Verde Batik, richiama onde che frangono su spiagge tropicali. Le linee più tese evocano templi nascosti e la decorazione Batik è una collezione di ben sette diversi motivi mistici, originari delle isole, tra Java, Sumatra e Bali. Tra i temi che le sette diverse trame Batik che decorano Vespa evocano, ci sono la prosperità e l’origine della vita, la forza e la longevità, il rispetto per le origini, il fascino e il carisma, la leadership e la saggezza. Valori naturalmente associabili a Vespa, alla sua storia, alla sua profonda e autentica multiculturalità. Le decorazioni Batik, applicate su Vespa Primavera grazie alla Water Transfer Technology, partono dal “cravattino”, il caratteristico e distintivo fregio sul frontale, per poi ornare l’apertura del vano porta oggetti nel contro scudo e infine correre sulla pedana e lungo pance laterali di Vespa. La sella, in colorazione Light Brown, con cuciture sui toni del verde, aggiunge un elemento di naturalezza, richiamando la nuance di spiagge assolate. Il top box in tinta, personalizzabile con gli sticker Batik, disponibili separatamente, amplia le funzionalità di Vespa Primavera Batik, aggiungendo capacità di carico e completa l’estetica di una versione tra le più gioiose nella lunga storia di Vespa.

Vespa Primavera Batik è in vendita in Italia, nelle versioni 50, 125 e 150, a partire da 4.399 euro (f.c. Iva inclusa).

