Piantedosi “Nel primo semestre reati in calo del 9%”

ROMA (ITALPRESS) – “I dati aggregati più recenti indicano che nel primo semestre del 2025 si è registrato, sul territorio nazionale, un calo complessivo del 9% dei reati rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La statistica delle dinamiche della delittuosità, senza dubbio confortante, non giustifica certo toni trionfalistici determinandoci, semmai, a proseguire sulla strada intrapresa, sicuramente però i dati smentiscono nel modo più netto quanti strumentalizzano i dati per fini propagandistici ed elettorali”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera. “Nello stesso periodo sono stati più di 461 mila i soggetti denunziati ed arrestati – ha aggiunto – e vista l’incidenza dei reati commessi da migranti irregolari abbiamo anche rafforzato i rimpatri degli stessi: nel primo semestre di quest’anno si registra un 12% in più rispetto all’anno scorso”. Per il ministro Piantedosi “i risultati che stiamo ottenendo sono frutto della sempre più incisiva attività di controllo del territorio, assicurata dalle forze di polizia, grazie all’istituzione delle zone di vigilanza rafforzata , le cosiddette zone rosse, e allo svolgimento sistematico di operazione ad impatto”, ha concluso.

