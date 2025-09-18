X
<
>

Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari”

| 18 Settembre 2025 21:06 | 0 commenti

Piantedosi “Rischi terrorismo anche dai flussi di migranti irregolari”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

PALERMO (ITALPRESS) – “Le ricadute negative sulla sicurezza del nostro Paese arrivano dai conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina: ogni giorno viviamo il rischio che determinati soggetti vogliano realizzare attacchi terroristici nel nostro territorio”. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in collegamento video con ‘Palermo, crocevia del Mediterraneò, organizzato da Med-Or Italian Foundation a Villa Igiea.
“I rischi provengono pure dai flussi irregolari, anche per via delle lacune dei paesi di provenienza nell’esercitare un controllo efficiente dei confini, cosa su cui invece noi ci siamo rafforzati insieme a una serie di attori internazionali – continua Piantedosi -. Il business dei migranti genera 5-6 miliardi di euro di profitto ogni anno, di cui 1 miliardo solo nel Mediterraneo: il nostro impegno contro traffico di migranti e tratta di esseri umani va avanti, non possiamo accettare che i cartelli criminali si arricchiscano sfruttando la disperazione delle persone. La lotta senza quartiere ai trafficanti non è solo un dovere morale, ma una strategia fondamentale del contenimento dei flussi: i migranti dovranno essere dotati di alternative legali ai loro progetti prima di arrivare sul territorio europeo”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA