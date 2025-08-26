X
<
>

Piantedosi “Soccorsi in mare sono coordinati dallo Stato, non dalle ong”

| 26 Agosto 2025 17:15 | 0 commenti

Piantedosi “Soccorsi in mare sono coordinati dallo Stato, non dalle ong”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “E’ lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce e coordina i soccorsi in mare. Non le ONG”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui social, postando una foto con la notizia del fermo della nave della ong Mediterranea Saving Humans al porto di Trapani.
La nave era attraccata in Sicilia sabato scorso per sbarcare dieci migranti tratti in salvo in mare, tra cui tre minorenni non accompagnati. Il fermo amministrativo dell’imbarcazione è avvenuto proprio in applicazione del decreto Piantedosi.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA