Piastri davanti a tutti nelle libere del venerdì a Singapore, Ferrari tra luci e ombre

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Oscar Piastri torna a fare la voce grossa e mette a referto il miglior tempo in 1’30″714 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2025 di Formula 1. L’australiano della McLaren precede di 0″132 la Racing Bulls di Isack Hadjar e di 0″143 la Red Bull di Max Verstappen. Fernando Alonso (Aston Martin) conferma di avere un buon passo e, dopo il primo posto nelle FP1, è quarto a 0″163 da Piastri. L’altra McLaren di Lando Norris, nonostante l’incidente in pit-lane con Charles Leclerc, ottiene il quinto crono a quasi mezzo secondo dal compagno di box. Passo indietro per le Ferrari, con il monegasco e Lewis Hamilton che chiudono rispettivamente nono e decimo. Riescono a fare peggio le due Mercedes: Andrea Kimi Antonelli non va oltre la diciottesima posizione, mentre George Russell è ultimo dopo un incidente ad inizio sessione.

Incredibile episodio nella seconda sessione. Lando Norris, intento ad uscire dalla pit-lane, è stato centrato dalla Ferrari di Charles Leclerc che, insieme al suo team, ha sbagliato le tempistiche per abbandonare il proprio box. La McLaren del britannico è finita contro le barriere rompendo l’ala anteriore, mentre per il monegasco potrebbe arrivare una penalità sulla griglia di partenza di sabato.

In precedenza, sorpresa nella prima sessione di prove libere. Fernando Alonso, infatti, aveva portato la sua Aston Martin davanti a tutti, facendo registrare il miglior crono, in 1’31″116, sul tracciato di Marina Bay. Lo spagnolo ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc di +0″150 e la Red Bull di Max Verstappen di +0″276. Quarto tempo per l’altra Rossa di Lewis Hamilton che, con un ritardo di +0″364 dal leader, si era piazzato davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

LA CLASSIFICA TEMPI DEL VENERDI’

1a sessione

1. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’31″116

2. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’31″266

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’31″392

4. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’31″480

5. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’31″481

6. Lando Norris (GBR) McLaren 1’31″698

7. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1’31″755

8. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’31″812

9. Yuki Tsunoda (JPN) Red Bull 1’31″860

10. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’32″128

2a sessione

1. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’30″714

2. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1’30″846

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’30″857

4. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’30″877

5. Lando Norris (GBR) McLaren 1’31″197

6. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1’31″222

7. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’31″298

8. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’31″299

9. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’31″466

10. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’31″491

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).