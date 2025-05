Piazza Siena,Nepi Molineris (Sport e Salute) ‘svela’ Fontana Pupazzi

Roma, 25 mag. (askanews) – “L’emozione è fortissima, perché non c’è niente di più bello che lasciare grazia e bellezza in eredità alle nuove generazioni”. Così l’event director dello Csio di Piazza di Siena ‘Master d’Inzeo’ e ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha presentato il restauro della Fontana dei Pupazzi, un progetto di Sport e Salute legato al Concorso Ippico giunto alla 92esima edizione.

Nepi Molineris, dopo aver dato il via all’apertura dell’acqua della fontana, ha proseguito: “Questa bellezza diventa un messaggio potente sulla cura del nostro patrimonio artistico. Consentitemi di ringraziare chi, come i Carabinieri della Tutela Patrimonio Culturale, si batte tutti i giorni per proteggere questo patrimonio. Pensate che solo nel 2024 hanno recuperato oltre 80mila opere trafugate e oltre 40mila reperti archeologici”.

Nepi Molineris è tornato indietro nel tempo e ha ricordato: “Quando siamo partiti otto anni fa, c’era un velo di scetticismo legato al passato e l’obiettivo era riconquistare la fiducia delle istituzioni, della gente, di coloro che amano e proteggono la bellezza di Villa Borghese. Lo abbiamo fatto anno dopo anno, lavorando con passione e voglia”. La sostanza, al centro dei pensieri dell’ad di Sport e Salute: “Villa Borghese è uno dei luoghi più belli al mondo, che meriterebbe una Fondazione come Central Park a New York e come sta accadendo a Londra. Su questo dobbiamo lavorare tutti insieme”.

Poi, i numeri in costante aumento del Concorso: “Sappiamo che andremo oltre il muro delle 60mila presenze e passiamo da 4,3 a 4,7 milioni di fatturato – ha dichiarato Nepi Molineris – abbiamo avuto qui i migliori e le migliori al mondo e poi le amazzoni e i cavalieri italiani che si mostrano sempre più giovani e forti anche grazie all’organizzazione di FISE e Sport e Salute”. E da domani, questa gemma del patrimonio culturale tornerà ai romani e ai turisti: “Riconsegniamo alle persone e alla città una delle immagini più ‘instagrammabili’ di Villa Borghese. Tutto questo grazie a intenti e armonie che creano fiducia: ringraziamo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che ci ha permesso di regalare a Villa Borghese qualcosa di bello”.