Piazzetta di Capri gremita per il flash mob pro Palestina

Capri, 6 set. (askanews) – “Free free Palestine”. Il grido si alza dalla Piazzetta di Capri, teatro di un flash mob contro le guerre e a favore del popolo palestinese. I manifestanti, tutti vestiti in nero, gridano in coro “free Palestine” e srotolano un’enorme bandiera palestinese tra i rintocchi delle campane a lutto. Su un cartello è scritto “Stay human”. Presenti alla manifestazione numerosi capresi e turisti.