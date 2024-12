Roma, 5 dic. (askanews) – L’Istat taglia le stime di crescita dell’Italia. Nel complesso, la previsione della crescita del Pil per il 2024 è stata rivista al ribasso di -0,5 punti precentuali (dal +1% al +0,5%) e, per il 2025, di -0,3 punti percentuali (da 1,1% a 0,8%). Lo ha reso noto l’Istituto che ha diffuso le previsioni per l’economia italiana. Le precedenti stime erano state pubblicate a giugno scorso.