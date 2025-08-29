Pilato e Tarantino fermate per furto all’aeroporto di Singapore, libere dopo l’intervento della Farnesina

ROMA (ITALPRESS) – Brutto episodio per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, in vacanza a Bali per qualche giorno dopo le fatiche del Mondiale insieme alle compagne Anita Bottazzo e Sofia Morini. Il loro ritorno verso l’Italia, con partenza da Singapore, si sarebbe trasformato in un caso diplomatico.

Tarantino, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata sorpresa dalle telecamere di sorveglianza dell’aeroporto nell’atto di infilare nella borsa di Pilato alcuni oggetti sottratti da un negozio dello scalo. Le due atlete pugliesi sarebbero quindi state fermate dalla polizia, private del passaporto, interrogate e accusate di furto. Anche Bottazzo e Morini sarebbero state bloccate e perquisite, restando impossibilitate a partire finché la situazione non fosse stata chiarita.

L’intervento dell’ambasciata italiana, immediatamente attivata, avrebbe coinvolto anche il presidente della Federnuoto Paolo Barelli e successivamente la Farnesina. Sarebbe stato infatti lo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani a sbloccare la vicenda, permettendo alle ragazze di trascorrere alcune ore in un hotel e poi di ottenere un permesso speciale per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.

Alla fine, la vicenda si sarebbe conclusa con un ammonimento e con la raccomandazione a non ripetere simili episodi. Le quattro azzurre, dopo ore concitate, sarebbero così riuscite a lasciare Singapore e a tornare a casa. La Federazione Italiana Nuoto, in una nota, ha precisato che l’episodio che avrebbe coinvolto Pilato e Tarantino sarebbe avvenuto “al di fuori delle attività federali, durante un periodo di vacanza”.

La Federnuoto ha spiegato che la vicenda sarebbe stata chiarita dalle atlete con le autorità locali “con il supporto dell’ambasciata italiana”, già in contatto con la Federazione per i Mondiali di Singapore, conclusi il 3 agosto. “Stigmatizzando l’accaduto – recita ancora il comunicato – la Federazione si riserva di valutare attentamente la vicenda”.

