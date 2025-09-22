Pirelli Design lancia la Lifestyle Collection 2025-2026

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli Design amplia la propria collezione e lancia il progetto lifestyle, che si affianca alle altre due aree di business di questa divisione di Pirelli: il merchandising, con una linea dedicata al motorsport e all’heritage aziendale, e il licensing, ambito in cui il brand collabora con marchi di prestigio nei settori della nautica, dello sci, dell’orologeria e dello sport. A inaugurare la PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026 debuttano due capsule di abbigliamento, Racing Team e The Cal, caratterizzate da capi ispirati all’universo Pirelli e firmati dal designer di fama mondiale Denis Dekovic. Con oltre trent’anni di esperienza nel mondo dell’abbigliamento sportivo, Dekovic porta la sua visione in questa partnership, realizzando pezzi esclusivi, che esprimono performance e prestigio, segni distintivi del marchio Pirelli. La collezione consolida la collaborazione avviata lo scorso marzo con la Special Edition dei Podium Caps, indossati dai piloti di Formula 1. In occasione della Settimana della moda milanese verrà lanciata la capsule Racing Team, disponibile sull’e-commerce ufficiale https://store.pirelli.com/ a partire da oggi, 22 settembre. La collezione dedicata a The Cal sarà invece disponibile da ottobre sempre sul canale ufficiale. La PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026 debutta in anteprima assoluta alla vigilia della Milano Fashion Week: un evento serale con DJ set e allestimenti dedicati, il 22 settembre al Parco Ravizza, creato per coinvolgere il pubblico più giovane.

“Questa collaborazione per me è l’opportunità per celebrare un brand che non è solo tecnologia ma anche cultura: ha plasmato l’immaginazione, ispirato l’arte e trasformato la performance in un’icona. L’idea era semplice: prendere capi essenziali che tutti amano – una T-shirt, una felpa con cappuccio, una varsity jacket – ed elevarli attraverso l’artigianalità e la ricerca del dettaglio. Abbiamo rielaborato ogni capo con una vestibilità unisex moderna, utilizzato materiali della massima qualità per garantirne la durata, e curato ogni cucitura. Ogni pezzo è impreziosito da grafiche che celebrano l’heritage ma anche il presente e il futuro di Pirelli”, ha dichiarato Denis Dekovic nel presentare la collezione.

“La collaborazione con Denis Dekovic ha segnato un nuovo capitolo per Pirelli nel mondo del Lifestyle, dove portiamo la nostra passione per il design. Denis ha svolto un lavoro eccellente: ogni capo e ogni dettaglio di questa collezione riflette l’instancabile ricerca di innovazione che da sempre ci contraddistingue. Questa linea si inserisce in continuità con l’identità del nostro brand, da sempre conosciuto a livello internazionale per lo stile e il glamour, elementi che esercitano una forte attrattiva sulle generazioni più giovani e contribuiranno quindi a rafforzare il loro legame con l’universo Pirelli”, ha dichiarato Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion.

