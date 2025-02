Pirelli presenta il nuovo pneumatico di riferimento per il motocross

ROMA (ITALPRESS) – Pirelli presenta il nuovo Scorpion MX32 mid soft, la soluzione sviluppata per affrontare i terreni medio-morbidi, quindi dal terriccio morbido fino a superfici più compatte. Verrà utilizzato anche nel Mondiale 2025 per equipaggiare le moto di alcuni dei più grandi campioni di questo Campionato. Inoltre, come tutti i pneumatici racing Pirelli, sarà disponibile per l’acquisto anche da parte di tutti i praticanti di questa disciplina che potranno così utilizzare gli stessi pneumatici usati in gara dai grandi campioni del motocross.

Il nuovo pneumatico è ulteriormente raffinato attraverso innovazioni tecnologiche e strutturali di ultima generazione che alzano ulteriormente l’asticella delle prestazioni, offrendo grip, durata e maneggevolezza in diverse condizioni.

Questo rinnovamento apporta miglioramenti non solo negli aspetti tecnici, come il disegno avanzato del battistrada ottimizzato per offrire maggiore trazione e più precisione, ma anche nel design del prodotto, con dettagli premium che sottolineano l’impegno di Pirelli anche in termini stilistici. Il risultato è un pneumatico che porta avanti con successo l’eredità del suo iconico predecessore. Proprio per questa riconoscibilità indiscussa, Pirelli ha deciso di mantenere anche per il nuovo prodotto il naming Scorpion MX32 Mid Soft ma ne ha migliorato le prestazioni a tutto tondo agendo su disegno battistrada, mescole, strutture e aspetto estetico. Rispetto al predecessore, è stato migliorato il comportamento in fase di frenata grazie al design innovativo del battistrada del pneumatico anteriore. I tasselli presenti nella sezione centrale hanno forma e disposizione nuove che migliorano le capacità ammortizzanti e la stabilità grazie a una migliore penetrazione nel terreno e, di conseguenza, al grip, consentendo più controllo ed efficacia in frenata. Inserimento in curva facilitato grazie ai due tasselli centrali dell’anteriore che migliorano la stabilità e il controllo in curva, offrendo una maneggevolezza più fluida e consentendo curve più veloci.

Maggiore trazione nelle partenze e in uscita di curva grazie alla forma dei tasselli laterali del pneumatico posteriore che migliora la rigidità torsionale per traiettorie precise, mentre la disposizione laterale dei tasselli aumenta la trazione in curva. L’interazione tra i tasselli centrali e quelli laterali migliora la trazione in accelerazione e la spinta laterale in curva. Il disegno battistrada innovativo del pneumatico anteriore massimizza la trazione e l’aderenza laterale grazie alla sezione compresa tra i due tasselli centrali. Versatilità su terreni medio-duri incrementata grazie alla nuova mescola del battistrada che migliora la regolarità dell’usura e alla forma e disposizione dei tasselli che incrementano la resistenza allo strappo offrendo prestazioni e durata costanti in diverse condizioni.

Lo sviluppo ha previsto anche nuovi materiali e mescole. Sia l’area del battistrada che le mescole dei fianchi sono state migliorate. Il battistrada, completamente riprogettato, incorpora una mescola studiata per offrire grip, durata e trazione molto elevati in condizioni difficili. I fianchi dell’anteriore presentano una mescola aggiornata, progettata per fornire maggiore flessibilità e resistenza, contribuendo a prestazioni migliori. I più recenti progressi di Pirelli nella progettazione dei pneumatici hanno apportato innovazioni anche a livello delle strutture, migliorando prestazioni, durata e feeling trasmesso al pilota. Infine, grande attenzione è stata dedicata anche al design con dettagli raffinati che rafforzano il suo posizionamento superiore, come i fianchi con scritte con finitura ad alto contrasto per una migliore leggibilità e riconoscibilità e per un aspetto più elegante.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Pirelli-