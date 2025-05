Pisa Book Festival: la Romania sarà paese ospite con Cartarescu

Roma, 30 mag. (askanews) – Giovedì 29 maggio è stato presentato alla SMSBiblio di Pisa “Aspettando Pisa Book Festival in biblioteca”, un’occasione per presentare i finalisti dei Translation Awards e il nuovo progetto per le scuole “A tutto Volume” e dare alcune anticipazioni sulla prossima edizione del festival. Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune di Pisa, Lucia Della Porta, direttrice del Pisa Book Festival, Roberta Ferrari, presidente della Giuria dei Translation Awards, hanno presentato le novità della XXIII edizione del festival. Sono intervenuti Franco Cervelli (Fondazione Pisa) e Andrea Camilli (Musei Nazionali Pisani).

Il Pisa Book Festival ritorna dal 2 al 5 ottobre 2025 e celebrerà la montagna e la letteratura romena contemporanea. Ospite d’onore sarà Mircea Cartarescu.

Novanta editori indipendenti, provenienti da tutte le regioni d’Italia, una montagna di libri, viaggi nel cuore delle letterature straniere contemporanee, e poi lezioni di storia, masterclass, maratona di lettura, e tanti ospiti italiani e stranieri saranno a Pisa per la ventitreesima edizione della fiera dell’editoria indipendente.

Novità di questa edizione è il progetto “A Tutto Volume”, maratona di letture ad alta voce organizzate dalle scuole superiori. Protagonisti quattro Istituti del territorio che leggeranno per il pubblico del festival Il Grande Gatsby (Liceo Pacinotti di Pisa), La Fattoria degli animali (Liceo Galilei di Pisa), Il Sergente nella neve (Liceo Dini di Pisa) Le Otto Montagne (ITCG Fermi di Pontedera)

Annunciata la terzina dei finalisti dei Translation Awards che concorreranno al premio finale. Si tratta di Laura Angeloni, per la traduzione di Io sono l’abisso di Lucie Faulerovà (Miraggi), Elvira Grassi, per Amelia di Anna Burns (Keller), Milena Sanfilippo, per Sfòndati di Douglas Coupland (Accento Edizioni).

Assegnati anche il premio alla carriera alla traduttrice Elena Liverani, premio speciale a Marco Cassini editore di SUR e premio Poesia a Alberto Cristofori per la traduzione di Canto di me stesso (Song of myself) Edizioni Low, premio speciale della Giuria a Giulia Ansaldo per la traduzione di Tutte le ore e nessuna di Asli Erdogan. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 3 ottobre al Pisa Book Festival.

“L’adesione massiccia degli editori è la conferma che, nonostante la diffusione sempre più ampia dei social, la fiera rimane un posto importante dove si possono scoprire nuovi libri. Resta anche il posto per eccellenza, insostituibile, dove consolidare le relazioni fra editori e con operatori della filiera”, afferma Lucia Della Porta, direttrice del festival.

“Il Pisa Book Festival si conferma l’appuntamento per eccellenza dedicato ai libri e alla lettura a Pisa e spazio privilegiato per far conoscere le tante e interessanti case editrici medio piccole e i loro cataloghi di qualità -dice Franco Cervelli, consigliere della Fondazione Pisa- L’anteprima primaverile del Pisa Book Festival è diventata un utile appuntamento che ci permette di scoprire con alcuni mesi di anticipo il tema e i protagonisti che poi incontreremo ad ottobre. Mi fa piacere sottolineare una delle novità 2025 rappresentata dalla maratona di lettura ad alta voce con gli studenti delle scuole superiori”. Importante anche il sostegno di Andrea Camilli dei Musei Nazionali Pisani: “I Musei nazionali di Pisa proseguono con grande piacere e con solida convinzione la collaborazione con il Pisa Book Festival, non solo mettendo a disposizione gli spazi del Museo delle navi antiche e di Palazzo Reale, ma soprattutto rendendosi sempre più parte attiva con proposte, aperture straordinarie e visite guidate che vogliono testimoniare una volontà di lavorare assieme per la valorizzazione dei musei e del grande patrimonio culturale della città di Pisa”.

Il Pisa Book Festival è promosso e sostenuto dal Comune di Pisa, dalla Regione Toscana, dalla Fondazione Pisa e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-ovest.