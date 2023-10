Roma, 10 ott. (askanews) – “L’attuazione del Pnrr è un’occasione storica per l’Italia, e lo è anche per l’Europa. La sua piena riuscita è un interesse comune, che merita tutto l’impegno e la solidarietà di cui la nostra società è capace”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’assemblea nazionale delle Province in corso a L’Aquila.