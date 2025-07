Pnrr, parere favorevole Ue a pagamento 7a rata a Italia (18,3 mld)

Roma, 1 lug. (askanews) – Parere favorevole della Commissione europea al pagamento della settimana rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza all’Italia, nell’ambito del programma NextGenerationEU. Secondo quanto riporta un comunicato, riguarda il versamento di 18,3 miliardi di euro, di cui 4,6 miliardi in sussidi e 13,7 miliardi in prestiti.

Secondo Bruxelles l’Italia ha ottemperato a tutti e 64 gli obiettivi e tappe chiave previsti dal Pnrr per la rata in questione. Ora il parere verrà trasmesso all’Economic and Financial Committee, che ha 4 settimane per formulare una sua opinione per poi adottate una decisione di pagamento.

Complessivamente il Pnrr dell’Italia ammonta a a 194,4 miliardi, di cui 71,8 miliardi in sussidi e 122,6 miliardi in prestiti. La Commissione ricorda che ad oggi sono stati esborsati circa 63% del fondi previsti per la Penisola.