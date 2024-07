Pogacar rinuncia ai Giochi Olimpici “Troppo stanco”

ROMA (ITALPRESS) – Reduce dal trionfo al Tour de France, il terzo

in carriera, Tadej Pogacar, ha annunciato che non parteciperà ai

Giochi Olimpici di Parigi. Il ciclista sloveno ha preferito

rinunciare “perchè troppo stanco”, precisa una nota del Comitato

olimpico sloveno. “L’allenatore della squadra di ciclismo maschile ha rivelato i nomi dei ciclisti che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi di quest’anno. Purtroppo Tadej Pogacar non ne farà parte. Verrà sostituito dal collega della nazionale Domen Novak”, si legge ancora nella nota pubblicata sui profili social del Comitato.

(ITALPRESS).