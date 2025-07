Poker del Milan al Liverpool, Leao gol e dedica a Diogo Jota

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Il calcio d’agosto vale quello che vale, ovvero pochissimo, ma la vittoria per 4-2 del Milan sul Liverpool nella seconda amichevole della tournée asiatica ha dato indicazioni incoraggianti. Perché se Allegri aveva chiesto dei passi in avanti rispetto alla sfida contro l’Arsenal è stato accontentato, e sul campo si è vista una manovra più convincente, una fase difensiva attenta e quella offensiva spesso pericolosa, grazie soprattutto alle ottime giocate di Leao, Pulisic e Loftus-Cheek.

A differenza di quanto capitato contro l’Arsenal, nel primo tempo il Milan non si è fatto schiacciare dal Liverpool, ma ha saputo difendersi con ordine prendendo diverse volte l’iniziativa. Sono stati i rossoneri a passare in vantaggio dopo 10 minuti: palla recuperata da Fofana, transizione di Pulisic per Leao che, entrato in area, ha superato Allison con un gran sinistro all’incrocio dei pali (il portoghese ha dedicato il gol a Diogo Jota, indicando con le dita il numero 20).

Il pareggio degli inglesi è arrivato al 26′ grazie a Szoboszlai, che ha battuto Maignan con un gran tiro a giro imparabile per il portiere. A inizio ripresa nel Milan sono entrati Terracciano, Gabbia, Musah e Okafor per Maignan, Fofana, Pulisic e Pavlovic.

Dai piedi dello svizzero è partita l’azione del raddoppio milanista al 52′: palla sulla corsa per Leao, assist a Loftus-Cheek abile a dribblare nello stretto e a mettere in rete di destro. Otto minuti dopo il terzo gol con un altro contropiede rapidissimo: tacco di Leao per Saelemaekers sulla fascia, controllo e passaggio in mezzo per Okafor e tiro di destro di controbalzo dello svizzero.

Subito dopo è arrivato anche il debutto in rossonero per l’ultima arrivato Estupinan, che è andato a occupare la corsia di sinistra al posto di Bartesaghi (fuori anche Leao e Loftus-Cheek, dentro Chukwueze e Bondo). In pieno recupero sono poi arrivati altri due gol: prima quello di Gakpo (93′) di testa, infine il poker rossonero (94′), con Okafor che ha approfittato dell’erroraccio di Mamardashvili mettendo in rete a porta vuota la sua personale doppietta e il 4-2 finale.

Un successo che non deve illudere, ma che comunque porta pensieri positivi: “La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo – ha commentato Allegri dopo la partita -, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene”.

Per quanto riguarda Leao “è un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante. Ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season”. Loftus-Cheek ha aggiunto: “In questa fase l’importante è sentirsi bene fisicamente, giocare da squadra e mettere fiducia. Per noi è stato un bel passo avanti, è stata una bella prestazione. Ce la prendiamo e andiamo avanti”. Prossimo impegno il 31 luglio in Australia contro il Perth Glory.

