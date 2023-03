Poker del Napoli in casa del Torino, finisce 0-4

TORINO (ITALPRESS) – Il Napoli continua a dominare la Serie A. Il team azzurro ha espugnato lo stadio Olimpico Grande Torino, battendo i granata di Juric per 4-0. Sempre più in fuga in vetta alla classifica del campionato la formazione di Spalletti, una macchina perfetta con Osimhen cecchino infallibile. L’attaccante nigeriano ha sbloccato la gara al 9′, firmando poi la doppietta nella ripresa. Per lui già ventuno reti nella massima categoria di questa stagione. Nella prima frazione, puntuale, è giunto anche il gol di Kvaratskhelia, dagli undici metri; nella seconda frazione infine il poker partenopeo con la prima rete in azzurro di Ndombelè. Dopo due vittorie consecutive, battuta d’arresto per il Torino, che ridimensiona in parte gli obiettivi di Rodriguez e compagni.

Partenza a razzo del Napoli. Al 9′ Rodriguez salva i suoi in scivolata su tiro a colpo sicuro di Lozano. Sul corner seguente, battuto da Zielinski, Osimhen ha colpito per la prima volta svettando più in alto di tutti battendo imparabilmente Milinkovic-Savic con un tocco di testa-spalla. Fra il 14′ e il 23′ tre tentativi di risposta dei padroni di casa: prima Meret ha respinto un tiro di Vlasic; poi il portiere del Napoli ha ribattuto una conclusione violenta di Ricci con seguente tap-in sul palo di Sanabria; infine Vojvoda ha mancato il bersaglio da buona posizione. Al 33′ l’episodio che di fatto ha chiuso il match. Linetty ha steso in area di rigore Kvaratskhelia: lo stesso asso georgiano ha quindi siglato il 2-0 per il Napoli dagli undici metri.

Nella ripresa gli altri due squilli dei campani. Al 6′ la doppietta di Osimhen, abile a segnare di testa su assist da sinistra di Olivera. Al 23′ su servizio di Kvaratskhelia (in doppia cifra sia come gol che come assist) il poker del Napoli, firmato dal neo entrato Ndombelè. A ruota solo una girandola di sostituzioni e poche emozioni sino al triplice fischio del direttore di gara.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).