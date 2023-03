Pokerissimo di Philadelphia, New York stoppa i Lakers

ROMA (ITALPRESS) – Quinta vittoria consecutiva per Philadelphia nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet di casa del Wells Fargo Center, di fronte ad oltre 20mila spettatori, i Sixers si sono imposti sui Washington Wizards per 112-93 con 34 punti di Embiid, top-scorer della serata. I New York Knicks frenano la corsa dei Los Angeles Lakers, battuti in casa per 112-108 dal quintetto della ‘Big Applè, trascinato dai 33 punti siglati da Randle (stesso bottino, tra i californiani, per Russell). Successo in trasferta anche per i Brooklyn Nets, che mettono al tappeto i Denver Nuggets per 122-120 nonostante i 35 punti, tra i padroni di casa, di Jokic. Altri risultati: Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 108-114; New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 127-110; San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 90-102.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).