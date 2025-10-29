Ponte Stretto, Corte Conti: no al visto di legittimità

Roma, 29 ott. (askanews) – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta un comunicato, la decisione è stata assunta dalla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte, all’esito della Camera di consiglio.

Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note con apposita Deliberazione entro 30 giorni.